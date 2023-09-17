أستاذ آثار إسلامية: ترميم وتمويل مسجد «سارية الجبل» تم بأياد مصرية

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا واهتماما كبيرا بالآثار الإسلامية والقبطية من قبل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الوالي العثماني سليمان الخادم شيد مسجد سارية الجبل في 935 هجريا، موضحا أن تخطيط وتصميم المسجد مأخوذ من تصاميم الجوامع الموجودة في تركيا، لا سيما إسطنبول.

واضاف «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأحد، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العناصر الزخرفية بمسجد سارية الجبل تمت بأياد مصرية ترجع للفترة المملوكية، متابعا: «المسجد عثماني التراث، بينما الفنون الزخرفية الموجودة على الجدران والمنبر مملوكية».

وتابع: «ليس هناك علاقة بالمرة بين القائد سارية الجبل وبين هذا المسجد نهائيا، لذلك نؤكد على أن هذا المسجد من تشييد الوالي العثماني الخادم»، مشيرا إلى أن أعمال ترميم مسجد سارية الجبل لم تأخذ أكثر من عامين، وكل أعمال الترميم والتمويل تمت بأياد مصرية خالصة، كاشفا عن وجود افتتاحيات أخرى خلال الفترة القادمة تمت بها كل أعمال الترميم بأياد مصرية.