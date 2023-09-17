الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات أوكرانية قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/ تدمير 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 14 سبتمبر الجاري إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا.

وعلى صعيد آخر، أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصدت لهجوم بطائرة مسيرة في منطقة "إيسترا الحضرية"، دون وقوع أي دمار أو إصابات.

وقال سوبيانين - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم - "إن الدفاع الجوي الروسي صد هجوما الليلة بطائرة مسيرة على موسكو في منطقة "إيسترا" دون وقوع أي دمار أو إصابات في موقع الحطام المتساقط، وإن المتخصصين في خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت قد كثفت خلال الفترة الأخيرة من هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

