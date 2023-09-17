افتتاح المعرض الرجعي للفنان مدحت نصر بـ«جاليري ياسين».. الثلاثاء القادم

يفتتح ياسين آرت جاليري بالزمالك، المعرض الرجعي للفنان "مدحت نصر"، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 سبتمبر 2023، الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 5 من أكتوبر 2023.

مدحت نصر من مواليد الإسكندرية ینایر 1948، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971 وماجستير الفنون الجميلة سنة 1976 ودكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983، وعضو في ھیئة تدريس بكلیة الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988 وعضو مؤسس لجمعية مركز الإسكندرية لتجمیل المدينة ومؤسس ورئیس وحدة الجرافيك بھا.

وشارك الفنان مدحت نصر في الكثير من المعارض الدولیة منذ 1971 وحتى الآن وأقام سبعة عشر معرضًا خاصًا في كل من مصر والخارج.وحصل على جوائز بینالي الإسكندریة الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – الجائزة الأولى في الحفر في مسابقة مصر في عيون الفنانين 1986 – شھادة تقدیر بینالي الإسكندرية الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994.

كما حصل على العديد من مقتنيات خاصة في كل من الأردن – الإمارات العربیة – الكویت – السعودیة – ألمانیا – إنجلترا – إیطالیا – السوید- مصر.