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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلسلة انفجارات في خاركيف وإعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد موقع "ابشيستفني نوفوستي" الإخباري الأوكراني بوقوع سلسلة من الانفجارات سمعت في مدينة ومقاطعة خاركيف، فضلا عن إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وخاركيف.

وذكر "المصدر الرسمي لإخطار المواطنين" أنه بعد إعلان حالة التأهب بوقوع غارات جوية في تلك المقاطعات، وقعت انفجارات قوية في خاركيف حيث وجهت ضربات إلى أهداف العدو هناك.

كما أبلغت السلطات عن وقوع هجمات على منشآت في خاركيف إضافة إلى أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها فوق مدينة بيلغورود كانت عبارة عن إطلاق صواريخ باتجاه خاركيف.

 

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