بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد خسارة السوبر الأفريقي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة إلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، قادمة من المملكة العربية السعودية عقب خسارة مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.



وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي بهدف أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الماضية على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في السعودية.

ويبدأ الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر فى الاستعداد للمباراة الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام فريق المصري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى بحملة الدفاع عن اللقب.



وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن حزنه لخسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري مؤكدا ان لاعبيه منحوا المنافس فرصة للفوز ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء تسبب في ضربة جزاء بدون داعي.

وأضاف كولر أن هناك ضربة جزاء واضحة للأهلي ولم يحتسبها الحكم ولأول مرة في حياتي أرى حكمًا يقوم بإتاحة الفرصة وهناك ضربة جزاء.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع مهاجم لم يشارك اليوم لظروف القيد، لافتا أن فلسفته تعتمد على أن كل لاعب يستطيع إحراز الأهداف