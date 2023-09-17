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الأحد 17 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على القوة الضاربة لفريق الداخلية في الموسم

فريق الداخلية
فريق الداخلية
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قبل انطلاق مسابقة الدوري العام خلال الساعات القليلة المقبلة نجح نادي الداخلية في إبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد. 
 

وضم نادي الداخلية ١٢ لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي لتكون القوة الضاربة وهم: عبد الرحمن عاطف أجويرو – إبراهيم أيو – عبد الرحمن رمضان – أنس شندي - أشرف عفلي – إيهاب سمير – إبراهيم جلال – باسم مدحت – سعيد هاني – محمود الزنفلي – أحمد سيد غريب – محمود حسونة.
ويقود فريق الداخلية المدير الفني الدكتور ميمي عبد الرازق خلفا للمدير الفني علاء عبد العال الذي نجح الموسم الماضي فى بقاء فريق الداخلية بدوري الأضواء الشهرة. 
وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الماضي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.
بينما جاء فريق الداخلية فى المركز 15 ونجى من الهبوط فى اللحظات الأخيرة. 

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