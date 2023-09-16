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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاني سعيد يتحدث عن بداية مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا "فيديو"

هاني سعيد المدير
هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز
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قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا، أمام الجيش الرواندي، ستكون صعبة للغاية، إلا أن الفريق جاهز للتحدي.

وأضاف سعيد أن بيراميدز يتطلع إلى طموحات مختلفة هذا الموسم، ويعمل من أجل تحقيق الألقاب في جميع البطولات التي يشارك فيها.

وأشار إلى أن بيراميدز تعاقد مع عدد كبير من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم الصفوف من أجل المنافسة على البطولات.
وشدد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن الفريق يمتلك لاعبين لديهم خبرات كبيرة سيكون لهم دور في قيادة بيراميدز للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بيراميدز مشواره في دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها للمرة الأولى بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الــ 32 من دوري أبطال إفريقيا. 

https://www.youtube.com/shorts/FVdZPrGoHt8

 

 

 

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هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا
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