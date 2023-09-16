مطروح تنظم تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. صور

نظمت محافظة مطروح، اليوم السبت، تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وذلك بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح.

كما جاء بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والنائب جمال الشورى، وحسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بالمحافظة، والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف، والأب كيرلس عن الكنيسة بمطروح، وممثلي الجالية الليبية في مصر وعمد ومشايخ وشباب مطروح.

تناول التأبين فيلم وقصائد رثاء لضحايا زلزال المغرب وكارثة إعصار ليبيا وجهود مصر في إغاثة وانقاذ مضارى الشعب الليبي، وكلمات لعدد من العمد والمشايخ والأوقاف بمطروح، أكدت على كيف أن الحزن الذى يخيم على الأمة يدل على أن الأمة تصحو وتتكاتف لتتحول المحنة إلى منحة ونقطة انطلاق لميلاد جديد لتجميع الكلمة وتوحد الصف العربى، مع الاشادة بجهود القيادة المصرية في الإسراع لتقديم الإغاثة وكافة أوجه الدعم، وتقديم التحية للقوات المسلحة والشعب الدعم والتكاتف مع الإخوة الليبين.

ودعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بداية كلمته للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الألمين في زلزال المغرب وإعصار ليبيا، مؤكدًا في كلمته على أن التأبين والعزاء يأتى إنطلاقاً من التأكيد على وحدة الصف المصرى والعربى وتكاتف جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وجميع شيوخ وشباب وأهالى محافظة مطروح على قلب رجل واحد تضامناً مع جميع أسر ضحايا ومصابى الحدث الجلل لأشقائنا بليبيا والمغرب وأهلنا بمصر ممن فقدوا أبنائهم سعياً على الرزق فى حادث إعصار ليبيا .

وأشاد محافظ مطروح بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فور الحادث بسرعة الاصطفاف والتلاحم والتكاتف مع الدفع بكافة مؤن الانقاذ والدعم والحماية اللازمة من الأفراد وسيارات الإنقاذ والإسعاف براً وبحراً وجواً لسرعة انتشال ضحايا الحادث المروع، وكذلك المستشفيات الميدانية وشاحنات الإغاثة والإيواء والمواد الغذائية وكافة أوجه الدعم لأشقائنا في ليبيا، لنرى مصر كعهدها دائماً بقيادتها وشعبها التى يعرفها أشقائها العرب جميعا.

وأشار شعيب إلى قوة الترابط والعلاقة الوثيقة بين أبناء مطروح والجانب الليبي مع روح المصاهرة والتواصل التقارب، ومؤازرتهم جهود مصر فى إغاثة أخواتنا فى ليبيا مع تقديم كافة اوجه الدعم الإنساني، موجها نيابة عن جميع أهالى مطروح برسالة حب وتأييد مطلق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ تأييداً ودعماً مسيرته وقيادتة الحكيمة فى إدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً والحفاظ على استقرار الوطن وسلامة مع جهود التنمية وعودة مصر لمكانتها الاقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر ستظل بقيادتها الحكيمة وقوتها المسلحة وأبنائها الوطنيين المخلصين سنداً دائماً للأمة العربية.

داعيا المولي عز وجل أن يرحم جميع ضحايا الحادث الأليم فى زلزال المغرب وإعصار ليبيا وجميع أبنائنا من مصر ضحايا حادث ليبيا خلال السعى على رزقهم داعيا الله أن يحتسبهم من الشهداء وأن يرد جميع المفقودين، وأن يشفى جميع المصابين، وأن يعُم على أمتنا العربية الأمن، والسلامة، والاستقرار وأن يحفظ الله مصرنا الغالية.

مطروح تنظم تأبين وعزاء لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

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