حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس 4 اشخاص أربعة ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.