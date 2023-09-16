فحص بلاغات التغيب وطلب التحريات لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثة شاب فى ظروف غامضة بأحد الشوارع منطقة العياط.

وقد طالبت النيابة بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية الشاب المتوفي، كما أمرت بتشريح جثته لتحديد السبب الرئيسي حول وفاته، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كان رئيس مباحث مركز شرطة العياط، قد تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة يؤكدوا ان عدد من الأهالى قد عثروا على جثة شاب ، امام احدي المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعى بقريه القطورى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.