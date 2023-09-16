الاستعلام عن الحالة الصحية لعاملين أصيبوا في مشاجرة بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لعاملين أصيبوا في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهما بأحد الشوارع بمنطقة البدرشين، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين بأحد الشوارع بمنطقة أبو رجوان بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البدرشين قبلي إلى محل الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، ونتج عن ذلك إصابة شخصين جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوة الأمنية من فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

