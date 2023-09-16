ديربي الغضب يكتسي بالأزرق.. الإنتر يكتسح ميلان بخماسية بالدوري الإيطالي

حسم فريق الإنتر، ديربي الغضب أمام جاره ميلان، لصالحه باكتساح ضيفه بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتسمى هذه المواجهة، بـ ديربي العضب بين الجارين ميلان والإنتر، حيث يمتد الصراع بينهما منذ 115 عامًا تقريبًا.

وأنهى الإنتر الشوط الأول من مباراته ضد ميلان، متقدمًا بثنائية دون رد، حيث افتتح هنريك مختيريان التهديف مبكرًا في الدقيقة الخامسة من صناعة فيديريكو ديماركو، وأضاف الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية.

وفي الشوط الثاني، قلص رافائيل لياو جناح الروسونيري الفارق بهدف في الدقيقة 57، قبل أن يعود مختيريان ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 69.

وأضاف التركي هاكان تشالهان أوغلو الهدف الرابع بالدقيقة 79 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم دافيد فراتيسي الخماسية في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر على ميلان بنتيجة 5-1.

وبهذا الفوز، انقض الإنتر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 9 نقاط في المرتبة الثالثة.