رونالدو يسجل في فوز النصر على الرائد بالدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على مضيفه الرائد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

سجل رونالدو هدفًا من ثلاثية العالمي في شباك الرائد، وذلك حينما أحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 78 من مهارة فردية رائعة، بعدما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا ثاني الأهداف في الدقيقة 49، وبعدما افتتح السنغالي ساديو ماني التهديف في الدقيقة 45+1.

وجاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في المباراة، عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتسبب ماني في طرد بندر حسن وحيشي لاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 45+2، عندما خطف أسد التيرانجا الكرة منه على خط منطقة الجزاء.

وتواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لفريق النصر، وخاض اللقاء كاملًا أمام الرائد، ليعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي بـ7 أهداف.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.