الوزراء الروسي: ارتداء الكمامات بمقر الحكومة "إلزامي" بسبب ارتفاع حالات العدوى بـ كوفيد-19

أكد مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى في مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمي في نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.

وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "في الحفاظ على الوضع الوبائي المناسب".

يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا في الحكومة عند تفشي كوفيد-19، في عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.