الدوري الإسباني.. فالنسيا يقهر أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

تغلب فريق فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول، انتهى بتقدم الخفافيش على الأتلتي بهدفين دون رد، سجلهما هوجو دورو في الدقيقتين 5 و34.

في الشوط الثاني، أكد جافي جييرا على فوز أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 54، رغم استحواذ الضيوف على الكرة طوال دقائق المباراة.

بهذا الفوز، كسر فالنسيا سلسلة استمرت 9 سنوات في الدوري الإسباني، بعدما فشل الفريق في إلحاق الهزيمة بنظيره أتلتيكو مدريد في 17 مباراة متتالية.

وارتقى فالنسيا بهذه النتيجة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في المركز السابع.