جامعة حلوان تفتتح موقع التقديم للعام الدراسي 2023/2024 مع إصدار فيديو توضيحي للطلاب

بدأت جامعة حلوان فى استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث يمكن للطلاب الجدد الآن تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.

http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

وضمن جهودها لتسهيل عملية التقديم، أصدرت الجامعة فيديو توضيحي يشرح بالتفصيل كيفية استكمال البيانات المطلوبة والحصول على طلب الالتحاق. https://youtu.be/f5hxRFKoLqQ

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومشجعة للطلاب، وأعرب عن ترحيبه بالطلاب الجدد، مؤكدا على تقديم كل الدعم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا على حرص الجامعة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بكليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفيديو التوضيحى، جاء حرصا من الجامعة لتسهيل تسجيل الطالب من خلال الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم القومى، ثم يظهر للطالب كتيب بها تعليمات مهمة للطلاب يجب قراءتها جيدا .

ومن خلال الدخول للموقع تظهر للطالب صفحة تحتوى على بياناته ومن خلالها يستطيع الطالب استكمال جميع البيانات او التعديل، ثم يظهر طلب الالتحاق، يجب طباعته وإحضار الورق المطلوب من " شهادة الثانوية العامة - بطاقة الترشيح - شهادة ميلاد حديثة - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر - ٦ صور شخصية - استمارة ٢ جند للذكور - استمارة الكشف الطبى".