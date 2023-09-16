محمد صلاح رجل مباراة ولفرهامبتون وليفربول

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مولينيو، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء فوز صلاح من رابطة البريميرليج بجائزة أفضل لاعب فى المباراة بعد اختيار الجماهير الذي تخطى 25 ألف مشارك، حيث حصل على نسبة أصوات بلغت 76.4% من المشاركين فى الاستفتاء، متفوقا على روبرتسون أقرب منافسيه بحصوله على 15.1% من أصوات المشجعين.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف فى تاريخ البريميرليج بـ64 "أسيست"، متخطيا الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق صاحب الـ6، بعدما صنع الفرعون لزملائه 3 أهداف خلال المباراة سجلهم كودي جاكبو فى الدقيقة 55 وأندرو روبرتسون فى الدقيقة 84، وهيرفى إليوت في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.