صنع هاتريك.. صلاح يقود ليفربول لسحق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على مضيفه ولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "مولينيكس"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ولفرهامبتون الشوط الأول بقوة، ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 7 بعد تمريرة سحرية من بيدرو نيتو الذي تألق في اللقاء، وكاد محمد صلاح أن يسجل هدفا قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، حقق ليفربول ريمونتادا مميزة بمساعدة الدولي المصري محمد صلاح الذي صنع 3 أهداف لزملائه، حيث تعادل كودي جاكبو فى الدقيقة 55 وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثانى فى الدقيقة 84، واختتم هيرفى إليوت أهداف الريدز في الدقيقة 90.

\بهذا الفوز، اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

