الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام شيفيلد

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف توتنهام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبابير، في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرلييج.

واعتمد بوستيكوجلو ‘لى هيونج مين سون لقيادة الهجوم ويعاونه من الخلف مانور سولومون إلى جانب ديان كولوسيفسكي، فيما أبقى البرازيلي ريتشارليسون على دكة البدلاء.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام شيفيلد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - - مانور سولومون

خط الهجوم: هيونج مين سون

ويحتل توتنهام وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة.

