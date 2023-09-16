ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام شيفيلد

هيونج مين سون
هيونج مين سون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف توتنهام المباراة على ملعب  توتنهام هوتسبابير، في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرلييج.

واعتمد بوستيكوجلو ‘لى هيونج مين سون لقيادة الهجوم ويعاونه من الخلف مانور سولومون إلى جانب ديان كولوسيفسكي، فيما أبقى البرازيلي ريتشارليسون على دكة البدلاء.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام شيفيلد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو  - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - - مانور سولومون

خط الهجوم: هيونج مين سون

ويحتل توتنهام وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة.
 

ads
توتنهام شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي
ads