ننشر قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء للدورة من 2023 وحتى 2027.

وتقدم العديد من رموز نادي الزمالك لخوض انتخابات مجلس الإدارة، سواء على مقعد الرئيس أو الأعضاء، وترشح على منصب الرئاسة 5 مرشحين، في حين ترشح على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين، وترشح على منصب أمين الصندوق 6 مرشحين، بينما ترشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن 38 مرشحا، و14 مرشحًا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

واستبعدت اللجنة أسامة الدسوقي الحسيني بسبب عمله بالنادي ضمن تشكيلات قطاع الناشئين فريق 2003، كما استبعدت اللجنة مروة أحمد عبدالحافظ، بسبب عدم مرور سنة على عضويتها بالنادي.

وفيما يلي قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.