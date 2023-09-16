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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصحة العالمية ترسل 29 طنا متريا من الإمدادات الصحية إلى ليبيا

الإمدادات الصحية
الإمدادات الصحية إلى بنغازي الليبية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول ما يقدر بـ 29 طنا متريا من الإمدادات الصحية إلى بنغازي الليبية، من المركز اللوجستي العالمي للمنظمة في دبي بالإمارات، تكفي حوالي 250 ألف شخص.

وأضافت المنظمة  في بيان لها اليوم السبت بجنيف ان الامدادات كافية للوصول الى ما يقرب من 250 الف شخص بالمساعدات الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أن الشحنة تعكس استجابة طارئة مكثفة للفيضانات غير المسبوقة فى شرق ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال وتشمل الأدوية الأساسية ولوازم علاج الصدمات وجراحات الطوارئ والمعدات الطبية اضافة الى أكياس جثث للنقل الامن والكريم للمتوفى ودفنه.

ولفتت المنظمة إلى أن اكثر من 9 آلاف شخص مازالوا في عداد المفقودين ونوهت إلى فرقها وبالتعاون مع وزارة الصحة الليبية تعمل لتعقب القتلى والمفقودين وانه تم حتى الان انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات الوفاة وتوقعت المنظمة الدولية أن يرتفع العدد مع انتشال فرق البحث والانقاذ المزيد من الجثث.

من جانبه، قال ممثل المنظمة فى ليبيا الدكتور احمد زويتن إن الكارثة ذات ابعاد اسطورية مشيرا إلى أن شحنة اليوم وهى الثانية من نوعها ستساعد فى تجديد الامدادات في أكثر من نصف المرافق الصحية فى المناطق المتضررة والتى لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

وأوضح أن الأولوية حاليا هى استعادة الأداء الوظيفى في المستشفيات والمراكز الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها. 

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