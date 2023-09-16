كأنها من عالم آخر.. مسابقة تصوير تكشف عن صور مذهلة تبرز جمال المحيطات

في تصور ابداعي لمشهد كأنه من عالم آخر، يطفو الكائن البحري paper nautilus على قطعة من حطام المحيط بعد ثوران بركاني في الفلبين، وتظهر إحدى عينيه البرتقالية مشرقة وسط ظلمة المياه، وقوقعته الشبيهة بورق البرشمان تلتف في دوامة مثالية، مع بقع من الضوء تتساقط مثل قطرات المطر في الصورة.

وعن تعليق لهذه الصورة، فقد منحت صاحبها، جيالينغ كاي، أفضل لقب مصور المحيطات لعام 2023، متفوقة على آلاف الصور المقدمة للمسابقة التي تبرز إلى إبراز جمال المحيطات وتسليط الضوء على التهديدات التي تواجهها.

والتقط عالم الأحياء البحرية والمصور الهاوي هذه الصورة أثناء رحلة غوص ليلية في المحيط المفتوح، واستخدم خلاها الأضواء الكاشفة لجذب الحياة الليلية في المحيط.

وقال المنظمون إن المسابقة لاقت مشاركات من آلاف المشاركين الذين قدموا صورا تحت الماء بالإضافة إلى صور التقطت بواسطة طائرة بدون طيار.

وتشمل بعض المشاركات الملهمة في المسابقة صورا لدب قطبي صغير يتعامل مع هشاشة الجليد المذاب، وغواص يستكشف أسفل جبل جليدي ضخم.

وقال ويل هاريسون، وهو مدير تحرير مجلة Oceanographic Magazine ومصور المحيط لهذا العام، في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت يوم الخميس إلى CNN: "تتميز المشاركات المقدمة في مسابقة هذا العام بتنوعها وجودتها بدءا من صور الكائنات البحرية الضخمة بواسطة طائرات بدون طيار ذات المستوى العالمي وحتى الصور المذهلة تحت الماء للحياة البرية في المحيطات، تم إحياء مجموعة كاملة من حياة المحيطات بشكل لم يسبق له مثيل".

وأشار: "هذه مجموعة استثنائية من الصور الفوتوغرافية من مجموعة موهوبة للغاية من مصوري المحيطات: الغواصين وراكبي الأمواج والبحارة يتحدون لإبهار العالم."

وستعرض الصور من مسابقة هذا العام، التي أنتجتها مجلة Oceanographic Magazine، لمدة خمسة أشهر في المتحف البحري الوطني الأسترالي في سيدني اعتبارا من 17 نوفمبر المقبل .