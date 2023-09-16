تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته لجلسة الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري، في تاسع جلسات تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها لجلسة الاثنين المقبل للمرافعة.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة النيابة العامة للجنتين الخماسية والثلاثية.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية تأجيل جلسات المحاكمة لمناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهمة هناء محمد حسن 37 سنة ربة منزل مقيمة بمركز فاقوس إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي وبدائرة مركز فاقوس قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وأن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.