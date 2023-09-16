الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتأخر بهدف أمام ولفرهامبتون في الشوط الأول

تقدم فريق ولفرهامبتون على ضيفه ليفربول، بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب "مولينيكس"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ولفرهامبتون المباراة بقوة، ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 7 بعد تمريرة سحرية من بيدرو نيتو الذي تألق في اللقاء، وكاد محمد صلاح أن يسجل هدفا قبل نهاية الشوط.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - جويل ماتيب - جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح- ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطتين، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.