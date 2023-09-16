طعنات متفرقة وحفرة في الصحراء.. تفاصيل التحقيقات مع قتلة سائق بالمعادى

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور علي جثة سائق مقتول ومدفونة بمنطقة صحراوية بدائرة قسم المعادى.

وأمرت النيابة بحبس متهمين بقتل سائق بغرض سرقة سيارته طعنًا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الاصرار، والسرقة واخفاء معالم جريمة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر، مصاب بعدة طعنات بسائر جسده، أدت إلي حدوث تهتكات ونزيف شديد أدى الي الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان استقلال سيارة أجرة مع أحد الأشخاص وعقدا العزم علي قتله لسرقة سيارته، فاستدرجاه الي منطقة صحراوية بعيدة عن الأحياء السكنية، بدائرة قسم شرطة المعادى، وهدداه بسلاح أبيض مطواه واخرجاه من السياره ثم انهالة عليه الطعن بأماكن متفرقة من جسده، وبعد وفاته قامو بدفنه ، وفرو هاربين بصحبة السيارة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيارة، التي تبين سيرها بمنطقة المعادى حتي منطقة نائية، ثم عودتها مره اخرى الي الطريق.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة إختفاء سائق بالقاهرة وتبين قيام سائق اخر وعامل بقتله ودفنه فى صحراء المعادى وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل رخام) بغياب شقيقـــه (سائق - مقيم بمحافظة أسيوط) حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق ، وعامل خردة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع ، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار ، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية ، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.