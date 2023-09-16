صرف صحي الإسكندرية: جولات ميدانية للتوعية بخطط السلامة والمأمونية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعوية ميدانية بمنطقة خورشيد والزوايدة، بخلاف ندوات توعوية بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديس مارى مرقس بخورشيد والزوايدة، لتعريف المواطنين بمفهوم سلامة ومأمونية تداول مياه الصرف الصحي.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم "سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى" الذي هو منهجية حديثة قوامها الرقابة الاستباقية التى تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن، والوقاية من المخاطر، وتهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة فى منظومات المياه من المصدر حتى المستهلك.

وأوضح "نافع" أن أهمية خطط مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي ترجع إلي التأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

وأكد "نافع" على الدور المهم للتوعية في الوصول إلي كافة المواطنين بمختلف الفئات العمرية وتحديد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها أو تلافيها، بخلاف أثر التوعية الكبير في تغيير السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المرافق ومشروعات الدولة.

شملت الحملة قيام الادارة العامة للوعى البيئى بجولات أستقصاء الآراء للمواطنين حول خدمات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وطرق التواصل معها للإبلاغ عن شكاوي أو الاشتراك في خدمة.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة وكيفية الاستفادة منها وسبل التواصل مع الشركة والإبلاغ عن الشكاوي علي رقم الخط الساخن 175 الخاص بشكاوي الصرف الصحي بالإسكندرية.