عزاء زوج السفيرة مشيرة خطاب بمسجد عمر مكرم.. اليوم

السبت 16/سبتمبر/2023 - 02:32 م

اعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس ورئيسة الشبكةالعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سوف تتلقى العزاء في وفاة زوجها المرحوم المهندس حسين خطاب اليوم السبت ١٦سبتمبر بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوفي المهندس حسين خطاب،زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الساعات الاولي من صباح الاربعاء الماضي.. وكانت قد شيعت جنازة الفقيد بحضور اعضاء وباحثين المجلس القومي لحقوق الانسان، والمجالس القومية المتخصصة، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ وممثلين من الوزارات والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني.

