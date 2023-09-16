السيسي لأهالي بني سويف: "شوفوا قرية سدس الأمراء أصبح شكلها عامل إزاي"

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأهالي محافظة بني سويف على انتظاره واستقباله استقبالا حافلا، في قرية سندس الأمراء مركز ببا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لأهالي القرية أثناء الاستقبال: "شوفوا قرية سدس الأمراء أصبح شكلها عامل إزاي، ده بجهود مبادرة حياة كريمة والأهالي".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

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