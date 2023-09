غدا.. انعقاد المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 في نسخته السابعة

يعقد المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 في دورته السابعة، يومي 17 و18 سبتمبر، والذي يعد محفل دولي فريد يجمع أكبر خبراء أمن المعلومات والأمن السيبراني في العالم، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجها العالم، وذلك برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية كلا من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة المالية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

كما يشهد المؤتمر العربي لأمن المعلومات حضور سفراء من عدة دول، وهم: سيرلانكا، المجر، سويسرا، الكويت، السعودية، اليونان، الأردن، التشيك، كرواتيا، غانا، روسيا.

ويميز المؤتمر بالشمولية والتنوع، وتسهم الحكمة والخبرات الجماعية للدول المشاركة في اتباع نهج شامل حقا تجاه الأمن، ويهدف المؤتمر هذا العام إلى التعمق في تأثير الديناميكيات الجيوسياسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي على المشهد الأمني الإقليمي، من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل وحلقات النقاش والخطابات الرئيسية.

ويأتي المؤتمر في ظل خروقات البيانات والتهديدات السيبرانية، حيث أصبح البقاء في صدارة منحنى الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية، ليبرز هذا الحدث كمنارة للمعرفة والتعاون والابتكار في مجال الأمن في جميع أنحاء العالم العربي، ليكون تجمعًا لخبراء الصناعة وقادة الفكر والمهنيين المتحمسين لتبادل الأفكار والاستراتيجيات وأفضل الممارسات، ويسهل إجراء مناقشات شاملة حول التقنيات الناشئة وتبادل المعلومات والأمن السيبراني وغير ذلك الكثير.

وأثبت المؤتمر العربي لأمن المعلومات Arab Security Conference & Exhibition نفسه كمنصة رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة. ومع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول.

وخلال المؤتمر سوف يتم استعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية، ودور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات، من خلال دعوة أكثر من ثلاثين متحدثا من مختلف دول العالم خلال المؤتمر، وبرعاية كل من الشركات الآتية:

(EC-Council, iSec, Kaspersky, Cyshield, CyberX, Google Cloud, GTS, Beta Integrated Solutions, Cylert, ManageEngine, CLS, Paratus, Hackerone, AlteredSecurity, Zerosploit)

ومن أجل اكتشاف وتشجيع المهارات الفردية للشباب في مجال الاختراق الأخلاقي والاستعدادات لمواجهة الهجمات السيبرانية وسرعة الاستجابة واكتشاف الثغرات وفحص الشبكات والانظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي، فقد تم دعوة الشباب للاشتراك في المسابقة السنوية (Arab Security Cyber Wargames Championship)، وتقدم للاشتراك في التصفيات الأولية للمسابقة حتى الآن 738 فريقا متكون من 3690 متسابقا من 80 دولة.

وسوف يتم دعوة الفرق العشرة الأولى الفائزة للانضمام إلى التصفيات النهائية، ويحصل الفرق الثلاث الأولي على جوائز مالية وعينية.

ومن أجل تشجيع العاملين في قطاع أمن المعلومات وتشجيع النجوم الصاعدة المتوقع وصولهم للمناصب القيادية مستقبلا وايماناً بدور السوشيال ميديا وتأثيرها في مجال أمن المعلومات، تقرر عمل مسابقة سنوية بعنوان (Arab Cyber Security Awards)، والتي تنقسم الي الست مسابقات التالية:

1. المسابقة الاولي: Arab CISO OF The Year، والتي تهدف إلى تكريم المتميزين من مديري قطاع أمن المعلومات في المؤسسات المختلفة.

2. المسابقة الثانية: Arab CISO RISING STARS، والتي تهدف إلى تكريم المتميزين من النجوم الصاعدة في مجال أمن المعلومات والمرشحين لتولي أدارة أمن المعلومات في المستقبل.

3. المسابقة الثالثة: Arab Cybersecurity Social Media Influencer، وتأتي في ظل دور وتأثير السوشيال ميديا في مجال أمن المعلومات، زتقرر تكريم الشباب المؤثرين تأثيراً إيجابيا في هذا المجال.

4. المسابقة الرابعة: Arab GRC Manager Of The Year، وهي تهدف لتكريم الشباب المتميزين في مجال ادارة المخاطر والحوكمة ومطابقة المعايير باستراتيجيات العمل المعتمد.

5. المسابقة الخامسة: Arab SOC Manager Of The Year ، وهي تهدف لتكريم المتميزين في نظم مراقبة الحوادث وتهديدات الأمن السيبراني واكتشافها وتحليلها والاستجابة لها .

6. المسابقة السادسة: Arab Cybersecurity Woman Of The Year ، وهي تهدف لتكريم المرأة المتميزة في مجال الأمن السيبراني في المنطقة .

كما يهدف المؤتمر ادعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته، وكذلك تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.

وينظم المؤتمر شركة Arab Security Consultants-ASC ، والتي تأسست منذ عام 2007، وهي الموزع الحصري للبرامج التدريبية لشركة EC-Council الأمريكية لحلول أمن المعلومات، ولها عدد من الوكلاء الرسميين مثل المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكـــنولوجيا والنقــل البحري وشركــة Beta Integrated Solution وشركة انبي للبترول ومركز CLS وشركة iSec وعدد من المراكز التدريبية الأخرى.