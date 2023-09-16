رحلتان أسبوعيا.. خط طيران جديد بين بون الألمانية والقاهرة

حصلت شركة النيل للطيران، على موافقة سلطة الطيران المدني على تسيير خطاً جديدا مباشرا بين القاهرة ومدينة "كولونيا-بون" بألمانيا وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وتعتزم الشركة تسيير الخط الجديد بواقع رحلتان أسبوعيا يومي الأحد والثلاثاء صيفاً، والأحد والخميس شتاءً، وتعتبر مدينة كولونيا-بون بوابة مهمة إلى أوروبا ووجهاتها المتنوعة المتصلة بمصر والشرق الأوسط وتركيا وستوكهولم، مما يسهل زيادة حركة السفر الجوي بين هذه الدول ويعزز التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين البلدان.

وقال محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بأن النيل للطيران تعمل على توفير كافة الحلول المتاحة لإرضاء عملائها وتقديم خدمات متميزة وضمان تجربة سفر مريحة للركاب كما تلتزم الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة، وأضاف بأن النيل للطيران تحافظ على استمرار نجاحها بفتح خطوط جديدة تخدم ركابها وتعزز موقعها كشركة طيران رائدة في المنطقة.