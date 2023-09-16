القبض على 7 أشخاص بحوزتهم حشيش وآيس واستروكس وهيدرو بالقاهرة (صور)

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 7 أشخاص بحوزتهم حشيش وايس واستروكس وهيدرو

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ،وبحوزته (كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مادة الأسيتون مخلوطة بسائل الكيتامين المخدر - كمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة- 2 ميزان حساس- مكواة لتغليف الأكياس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").



ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عامل وسائق توك توك- مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,240 كيلو جرام)، وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام).



وفى السلام القى رجال مباحث القاهرة القبض على (فكهانى- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام)،كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - عدد 420 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.