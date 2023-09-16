شخصان يقتلان سائقا ويدفناه فى صحراء المعادى لسرقة سيارته

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة إختفاء سائق بالقاهرة، وتبين قيام سائق اخر وعامل بقتله ودفنه فى صحراء المعادى وتم ضبط مرتكبا الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل رخام) بغياب شقيقـــه (سائق - مقيم بمحافظة أسيوط) حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق، وعامل خردة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما بإستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه وإستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.