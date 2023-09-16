تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها بالمرج

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، بتجديد حبس ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها 15يوما علي ذمة التحقيق ،وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمه، واستمتعت النيابة الي عدد من شهود عيان، وصرحت بدفن المجني عليه بعد إعداد التقارير الطب الشرعي وسبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل شقته، مصاب ب5 طعنات متفرقه بالجسد بـ «السكين» فأنهت بحياته في الحال، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث, تبين بالعثور علي جثة شاب كفيف يدعي «سعيد أحمد»، يبلع 39 عاماً، مصاب بـ 5 طعنات بالجسد،ومن خلال التحريات تبين بأن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة.

