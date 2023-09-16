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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصليب الأحمر يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرى

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو بوريس ميشيل، عن استعداد الصليب الأحمر للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرى حال طلب الطرفان ذلك.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن ميشيل قوله:"إننا نلتقي بانتظام مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، ونبحث قضايا مختلفة بينها مسألة الأسرى والمفقودين وحماية المدنيين".

وأضاف ميشيل أن "اللجنة الدولية لا تشارك في مسألة تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا لكننا مستعدون للعمل كطرف محايد ووسيط، إذا طلب منا ذلك".

يذكر أن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موسكو عقد مفاوضات مؤخرا مع مفوضة حقوق الإنسان الروسية تمت خلاله مناقشة قضايا زيارة السجناء، وتبادل المعلومات حول مساعدة المدنيين الذين يرغبون في لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا وروسيا.

 

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