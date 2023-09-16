تشريح جثة ميكانيكي عثر على جثته داخل منزله بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم تشريح جثة ميكانيكى عثر عليه متوفيا داخل مسكنه وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعلمي وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول" أحمد ع" 37 سنة ميكانيكى جثة هامدة إدعاء حادث شنق حيث عثر عليه متوفى داخل مسكنه نطاق مركز منيا القمح وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف ضباط مباحث منيا القمح جهودهم لبيان سبب الوفاة وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.