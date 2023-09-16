بعثة الأهلي تعود من السعودية بعد خسارة السوبر الأفريقي

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة اليوم السبت عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري التى خسرها الحمر بهدف أمس في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر فى الاستعداد للمباراة الإفتتاحية فى الدورى الممتاز أمام فريق المصرى المقرر لها مساءالثلاثاء المقبل في الجولة الأولى بحملة الدفاع عن اللقب.

واعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن حزنه لخسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري مؤكدا ان لاعبيه منحوا المنافس فرصه للفوز ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء تسبب في ضربة جزاء بدون داعي.

وأضاف كولر أن هناك ضربة جزاء واضحة للأهلي ولم يحتسبها الحكم ولأول مرة في حياتي أرى حكمًا يقوم بإتاحة الفرصة وهناك ضربة جزاء.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع مهاجم لم يشارك اليوم لظروف القيد، لافتا أن فلسفته تعتمد على أن كل لاعب يستطيع إحراز الأهداف.

وتابع كولر :رغم الحزن لخسارة اللقب، لكن قد تكون مفيدة، فُزنا بكل البطولات العام الماضي من الممكن أن يحصل لدى اللاعبين تشبع.