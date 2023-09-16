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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. أجواء من التوتر والترقب لجمهور الأهلي أثناء متابعة نهائي السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي
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رصدت عدسة «البوابة نيوز» متابعة الجماهير المصرية على المقاهي لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيطر القلق والتوتر على جماهير الأهلي.

توج  فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “الملك فهد الدولي” بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

سجل هدف اتحاد العاصمة الجزائري واللقاء الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية “الفيديو” بعد تدخل قوي من مروان عطية ضد لاعب اتحاد العاصمة.

 

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