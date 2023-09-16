شاهد.. أجواء من التوتر والترقب لجمهور الأهلي أثناء متابعة نهائي السوبر الأفريقي

رصدت عدسة «البوابة نيوز» متابعة الجماهير المصرية على المقاهي لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيطر القلق والتوتر على جماهير الأهلي.

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “الملك فهد الدولي” بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

سجل هدف اتحاد العاصمة الجزائري واللقاء الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية “الفيديو” بعد تدخل قوي من مروان عطية ضد لاعب اتحاد العاصمة.