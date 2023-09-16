كولر: لاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة ونستحق ضربة جزاء أمام اتحاد العاصمة

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خسارة لقب السوبر الإفريقي بعد الهزيمة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وفاز اتحاد العاصمة الجزائري على نظيره الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ستاد الملك فهد الدولي بالسعودية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: منحنا المنافس ضربة جزاء بدون أي داعي، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء.

وأضاف كولر أن الجبهة اليمنى للأهلي كانت أقوى في مباراة أمس، وبالنسبة للاعبين لعبوا مباراة جيدة.

وواصل: كان لنا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول ولم أشاهد من قبل إتاحة الفرص خلال وجود ركلة جزاء.

وأكمل مارسيل كولر تصريحاته قائلا: من يخسر يكون قراره خاطئًا، والتغييرات تأتي حسب معطيات اللقاء، ولا أحد سيضمن لي أنني إذا أجريت تغييرًا مبكرًا سأفوز باللقب، رضا سليم كان له 4 فرص في الشوط الأول، وإمام عاشور لعب مباراة جيدة، والثنائي لم يدخلا في أجواء الفريق، وفي التدريبات نعمل على ذلك، وعند دخولهم في أجواء الفريق والوصول لأعلى نقطة بدنية وفنية سيقدمان مستوى جيد.

وتابع كولر: إمام عاشور خاض أول مباراة له بعد غيابه للإصابة لمدة 4 أشهر، وعندما يصل لـ إيقاع لعب الفريق ويدخل في الرتم، سيكون إضافة كبيرة لنا ولاعب كبير.