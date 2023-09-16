وزير الخارجية المجري يعتزم لقاء نظيره الروسي في الأمم المتحدة

صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأنه يترقب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكر موقع "MTI" أن "الوزير شدد على أهمية الحفاظ على الحوار وقال إنه سيجتمع بنظيريه الإيراني والروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وفي يونيو الماضي، قال سيارتو إنه يحافظ على اتصالاته مع لافروف من أجل الحفاظ على فرصة التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا، لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وسينعقد الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.