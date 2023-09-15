الدوري السعودي.. نيمار يشارك في اكتساح الهلال للرياض بسداسية

اكتسح فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، نظيره الرياض بسداسية مقابل هدف، خلال مباراة ديربي الرياض، التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وصنع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، هدفًا في ظهوره الأول مع الهلال، بعدما غاب عن الزعيم منذ انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي المنقضي للإصابة.

افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل في اللقاء في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ثم أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 45+4، قبل أن يحرز ناصر الدوسري ثالث الأهداف للزعيم في الدقيقة 68، قبل أن ينجح البرازيلي مالكوم في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 83 من صناعة نيمار.

وأحرز سالم الدوسري الهدفين الخامس من ركلة جزاء والسادس في الدقيقتين 87 و90+5، قبل أن يسجل علي الزقعان هدف الرياض الوحيد في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة، اقتنص الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط بالمركز السادس عشر.