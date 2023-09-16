منى الحسيني لـ«البوابة نيوز»: غالبية محتوى برامج المرأة رديء وأطالب القائمين بالإعلام بتغيير المسار

أكدت الإعلامية منى الحسيني، أن هناك فقر شديدة في المحتوى الذي يقدم للمرأة عبر البرامج التلفزيونية في الفترة الأخيرة.

وأضافت «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: فأغلب البرامج التي تقدم الآن عن المرأة هي عبارة عن محتوى رديء يتضمن التاتوهات والطبخ والتجميل واستعراض الفاشون ديزاينير لملابسهن.

ووجهت «الحسيني» سؤال، أين المرأة الطموحة والمثابرة والمتطلعة والأسرة المصرية في التليفزيون؟، أين المحتوى الذي يشجع الأسرة المصرية على التماسك؟ أين دور الإعلام في التوعية بالمخاطر التي تحيط بالمرأة؟، واصفة ما يحدث بالمعني الدراج «كفاية برامج الطبخ وابعدوا عن التريندات الفاشلة».. حسب تعبيرها.

وطالبت الإعلامية منى الحسيني، القائمين على الإعلام بتغيير الرسالة الإعلامية بالابتعاد عن الرسائل الواهية ووجود الشكل الجدي للمحتوى وإجراء الحوارات الهادفة، مؤكدًة أن الإعلام دائمًا صاحب رسالة وكلمة والمحرك للقضايا المجتمعية.