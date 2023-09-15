رئيس الحكومة التونسية يؤكد على علاقات التعاون المتميزة بين بلاده والجزائر

أكد أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية على علاقات التعاون المتميزة بين تونس والجزائر والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد الحشاني مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب قزاح، وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال.

واستعرض وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أبرز نتائج اللجنة التجارية المشتركة، وأهم التوصيات المنبثقة عنها خاصة ضرورة تجاوز الصعوبات فيما يخص تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، باعتبار أن هذه اللجنة ستكون تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية، التي ستنعقد بالجزائر مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وخلال اللقاء، الذي جاء على هامش انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بتونس اليوم، نقل زيتوني تحيات الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إلى رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.