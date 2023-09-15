السوبر الإفريقي|شاهد لاعبي الأهلي يتفقدون ملعب مدينة الملك فهد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد ملعب المباراة وتحية جماهير الأهلي التي احتشدت في المدرجات لدعم الفريق.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة أخيرة للاعبي الفريق لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

واختتم الفريق تدريباته أمس الخميس، بعد أن أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت تركيزًا كبيرًا وحماسًا شديدًا بين اللاعبين.

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