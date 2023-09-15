تجميل مدارس القاهرة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية تشهد حالياً رفع درجة الإستعداد ، لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشار موسى إلى تفعيل كافة الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية .

وشدد موسى على الإلتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصاً على الإنضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة ، كذلك إقامة معارض ( أهلاً مدرستى ) للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى كافة الإدارات التعليمية ، والتأكيد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس، لتخفيف ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها .

واشار " موسى " إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والدهان والتشجير ورفع الرواكد والمخلفات بمعظم المدارس وأيضاً إزالة الإشغالات من امام المدارس حرصاً على سلامة الطلاب ،

داعياً المولى عز وجل أن يكون عام دراسي سعيد وموفق على الجميع بإذن الله تعالى