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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تجميل مدارس القاهرة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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 أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن جميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية تشهد حالياً رفع درجة الإستعداد ،  لإستقبال  الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد .

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشار موسى إلى تفعيل كافة الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية .

 وشدد موسى على الإلتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصاً على الإنضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة ، كذلك إقامة معارض ( أهلاً مدرستى ) للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى كافة الإدارات التعليمية ، والتأكيد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس، لتخفيف ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها .

واشار " موسى " إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والدهان والتشجير ورفع الرواكد والمخلفات بمعظم المدارس وأيضاً إزالة الإشغالات من امام المدارس حرصاً على سلامة الطلاب ، 

داعياً المولى عز وجل أن يكون عام دراسي سعيد وموفق على الجميع بإذن الله تعالى 

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