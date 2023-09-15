سلطات مكافحة المخدرات الكويتية تضبط 16 متهما

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط 16 متهما في 13 قضية بحوزتهم 6.2 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحان وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها علي "إكس" (تويتر سابقا): "استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي لتطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 شخصا من جنسيات مختلفة في 13 قضية وبحوزتهم حوالي 6.2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع".