الصين تعرب عن استعدادها لمساعدة الليبيين في التغلب على صعوبات العاصفة "دانيال"

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الجمعة، استعداد بلادها لمساعدة الليبيين؛ للتغلب على الصعوبات الناجمة عن كارثة العاصفة "دانيال".

جاء ذلك في معرض رد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الصين على استعداد لتقديم مساعدات إغاثة إلى ليبيا؛ للتخفيف من آثار كارثة العاصفة "دانيال"، التي ضربت شرقي ليبيا يوم 11 سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة - في تصريح نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت -: "إننا نتابع عن كثب أنباء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي تسببت في وقوع خسائر بشرية جسيمة وخسائر في الممتلكات بشرق ليبيا، وقد بعث الرئيس شي جين بينج رسالة عزاء إلى رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي أعرب فيها عن خالص العزاء بشأن الخسائر التي وقعت في الأرواح، وأعرب عن تعاطفه الشديد مع عائلات الضحايا والمصابين، وقد أعرب الرئيس شي أيضًا عن اعتقاده أن الشعب الليبي سيتغلب بالتأكيد على الصعوبات التي يواجهها، وأنه سيتغلب كذلك على آثار هذه الكارثة".

وأضافت المتحدثة: "فيما يتعلق بدعم ليبيا للتخفيف من آثار هذه الكارثة، فإن جمعية الصليب الأحمر الصيني أعلنت أنها ستقدم مساعدات نقدية طارئة إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، وأن الجانب الصيني يعمل على مدار الساعة لتقديم مساعدات إنسانية إلى ليبيا".

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تصريحاتها فيما يتعلق بهذا الشأن، بقولها: "إننا على استعداد لمساعدة الليبيين للتغلب على الصعوبات وإعادة بناء مساكنهم، في أقرب وقت، وذلك استنادًا إلى الاحتياجات على الأرض".