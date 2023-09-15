بالصور.. أمانة المرأة بالشعب الجمهورى بالدقهلية تواصل فعاليات مبادرة "حواء تنتج"

واصلت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة في تفعيل مبادرة "حواء تنتج" حيث قامت أمانة المرأة بزيارة مركز شربين والالتقاء بأكثر من ٣٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على حرفة التفصيل و الحياكة و ذلك داخل مقر الحزب بشربين.



جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد أبو هشيمه نائب رئيس الحزب و اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب أسامة عبد العاطى أمين المحافظه وعضو مجلس النواب ومحمد حموده أمين التنظيم.

فيما تم عقد اجتماع مصغر مع الدكتور محمد النفراوى أمين مركز شربين والدكتورة أمانى طه أمينة المرأة بشربين وذلك بعد تدشين مبادرة حواء تنتج وقد تم التنويه خلال الإجتماع بضرورة الترويج لفكرة المبادرة والإستعداد التام لإستيعاب من ترغب فى التعلم والعمل وخاصة من السيدات المعيلات والتى ليس لهن سوى العمل لمساعدتهم على مواجهة الحياة .

كما تم الإتفاق مع سيدات المركز على ضرورة نشر فكرة البحث عن حرف و امتهانها ومدى أهمية ذلك وأثره على فكر المرأة بعد أن اصبحت منتجة ومتمكنة ثقافيا واقتصاديًا و اجتماعيا.

كما تم التنويه على ضرورة التواصل مع أمين التنظيم للحزب وكذلك أمينة المرأة لمواجهة أى مشكلة يتعرضن لها وإيجاد الحلول المناسبة والتى تتلاءم مع طبيعة تلك الأسر .

كما تم إتاحة فرص عمل متعددة ببعض المصانع بالمنصورة وطلخا وشربين للسيدات التى ترغبن فى الحصول على الوظيفة .



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