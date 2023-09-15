توافد جماهير الأهلي على ملعب الملك فهد لحضور السوبر الإفريقي

توافد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي بمحيط ملعب الملك فهد الرياضي، في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لمؤازرة المارد الأحمر في المباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وبدأت جماهير الأحمر في الهتاف للاعبي الأهلي ومطالبتهم بالحصول على اللقب التاسع في تاريخهم في بطولة السوبر الأفريقي.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكي - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسي

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسي

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح.

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