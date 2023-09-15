السوبر الأفريقي.. ملعب الملك فهد الدولي جاهز لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة "صور"

ظهر ملعب الملك فهد الدولي، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، جاهزا لاستقبال مباراة السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على لقب السوبر الأفريقي الذي يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

تاريخ مشاركات الأهلي في السوبر الأفريقي

1994 - الأهلي 0/ 1 الزمالك

2002 - الأهلي 4/ 1 كايزر تشيفز

2006 - الأهلي 2/4 الجيش الملكى - الفوز بركلات الترجيح

2007 - الأهلي 2/4 النجم الساحلى - الفوز بركلات الترجيح

2009 - الأهلي 2/ 1 الصفاقسى

2013 - الأهلي 2/ 1 ليوباردز الكونغولى

2014 - الأهلي 3 /2 الصفاقسى

2015 - الأهلي 1 /1 وفاق سطيف - الهزيمة بركلات الترجيح

2020 - الأهلي 2/ 0 نهضة بركان

2021 - الأهلي 6/7 الرجاء - الفوز بركلات الترجيح