الكشف عن موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالليجا

كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الجمعة، عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدور الأول من الموسم الجديد 2023-2024 من الليجا.

ويواجه برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت آخر مرة التقى فيها الفريقان، قبل انطلاق الموسم الجاري وذلك في مباراة ودية تحضيرًا لمنافسات هذا الموسم بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق برشلونة حينذاك الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وحددت رابطة الدوري الإسباني، يوم السبت 28 أكتوبر 2023، موعدًا لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف الفريق الكتالوني، نظيره الملكي على ملعب «مونتجيك» حيث يخوض البلوجرانا مبارياته هذا الموسم على هذا الملعب؛ بسبب أعمال الإصلاح في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق مباراة كلاسيكو الأرض في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 12 نقطة، جمعهم من الانتصار في 4 مباريات محققًا العلامة الكاملة.

فيما يتواجد برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب الليجا الإسبانية، برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 جولات.